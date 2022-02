Σε απομόνωση τέθηκε ο Πρίγκιπας Κάρολος, ο οποίος διαγνώστηκε θετικός για δεύτερη φορά θετικός στον κορωνοϊο.

This morning The Prince of Wales has tested positive for COVID-19 and is now self-isolating.



HRH is deeply disappointed not to be able to attend today's events in Winchester and will look to reschedule his visit as soon as possible.