Toυλάχιστον 2 άτομα τραυματίστηκαν σε περιστατικό με πυροβολισμούς στη Βάδη-Βυρτεμβέργη στην Γερμανία νωρίτερα σύμφωνα με ξένα μέσα ενημέρωσης.

Όπως αναφέρει η τοπική αστυνομία σε ανακοίνωση της στο twitter αναζητούνταν 3 άτομα τα οποία και φαίνεται να σχετίζονται με την επίθεση ενώ ήδη έχει συλληθεί ο ένας.

Σημειώνεται πως οι αρχές αναφέρουν πως στην επίθεση χρησιμοποιήθηκε εκτός του όπλου και μαχαίρι ενώ καλούν τους πολίτες που βρίσκονται στο σημείο, να απομακρυνθούν.

Αστυνομική επιχείρηση είναι σε εξέλιξη.

1827

In #Plochingen kommt es wegen des Polizeieinsatzes zu massiven #Verkehrsbehinderungen rund um den Bahnhof.



Wenn Ihr nicht dringend in die Stadt müsst, dann bleibt am besten daheim und meidet den Bereich.#EinsatzPlochingen