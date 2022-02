Σύγκρουση δύο τοπικών τρένων σημειώθηκε νωρίτερα στη Γερμανία.

Το περιστατικό έγινε έξω από το Μόναχο και σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές της τοπικής αστυνομίας ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και περί τους 40 έχουν τραυματιστεί.

#BREAKING One person has been killed and at least 10 others injured in a collision of two regional trains near Munich, according to German police. pic.twitter.com/D2FEs0LkCU