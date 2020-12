Μετά τη μυστηριώδη εξαφάνιση του μεταλλικού μονόλιθου στη Γιούτα, τώρα εξαφανίστηκε και ένα γλυπτό σήμα κατατεθέν του βουνού της Βαυαρίας, το οποίο έχει σχήμα φαλλού.

Η γερμανική αστυνομία ξεκίνησε έρευνες για την εξαφάνιση του γλυπτού από μια βουνοπλαγιά στη Βαυαρία, σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ.

Το ξύλινο άγαλμα ύψους δύο μέτρων (6,5 πόδια) κόπηκε προφανώς το σαββατοκύριακο, ανέφερε η εφημερίδα Allgaeuer Zeitung.

German police launch investigation into disappearance of phallic sculpture from Bavaria mountainsidehttps://t.co/Vx3e43N1oJ