Για δεύτερη φορά μέσα δέκα ημέρες θα συνεδριάσουν την Κυριακή η καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ και οι πρωθυπουργοί των 16 γερμανικών κρατιδίων για να συζητήσουν την επιβολή ακόμη πιο αυστηρότερων μέτρων. Παρ΄ ότι από τις αρχές Νοεμβρίου η Γερμανία βρίσκεται σε μερικό lockdown ο αριθμός νέων κρουσμάτων κορωνοϊού αυξάνεται. Σύμφωνα με στοιχεία του κρατικού ινστιτούτου λοιμωξιολογίας Ρόμπερτ Κοχ ο αριθμός νέων κρουσμάτων μέσα σε ένα 24ωρο έφθασε τα 24.438, ενώ ο αριθμός των ανθρώπων που θάνατος τους σχετίζεται με τον ιό ήταν 496. Μέχρι στιγμής οι υγειονομικές υπηρεσίες έχουν καταγράψει 1.300.516 άτομα που έχουν μολυνθεί με Covid-19.

Σχεδόν βέβαιο θεωρείται ότι στην αυριανή τους τηλεδιάσκεψη η καγκελάριος και οι πρωθυπουργοί των κρατιδίων θα αποφασίσουν την επιβολή ενός lockdown. Το ζητούμενο είναι από πότε θα τεθεί σε ισχύ και ποια μέτρα θα περιλαμβάνει. Οι προσπάθειες, πάντως, που έχουν γίνει στο παρελθόν για μια συνεννόηση σε κοινά μέτρα και σταθμά έχουν πετύχει μόνο ως ένα βαθμό. Μέχρι στιγμής τα κρατίδια, τα οποία άλλωστε έχουν το πρώτο λόγο σε ζητήματα υγείας, ακολουθούν τη δική τους ατζέντα. Συνεπώς, δεν θα πρέπει να αποκλείεται ότι και η αυριανή διάσκεψη θα καταλήξει σε μια συμφωνία πλαίσιο, το οποίο ενδέχεται να προβλέπει γενικό lockdown και συνεννόηση σε βασικούς κανόνες από εκεί πέρα όμως τα κρατίδια θα αποφασίζουν τα επιμέρους μέτρα.

Police performed checks and turned back people who were seeking to joing a banned '#Querdenken' protest in #Dresden on Saturday, after #Germany's constitutional court upheld a ban on the event.#COVID19 pic.twitter.com/Myz24Q9DEb