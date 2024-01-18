Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του στο Μεκλεμβούργο-Πομερανία, όταν παρασύρθηκε από όχημα το οποίο εξετράπη της πορείας του λόγω της ολισθηρότητας του δρόμου, στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης ακυρώθηκαν εκατοντάδες απογειώσεις εξαιτίας της «παγωμένης βροχής», πολλά σχολεία παρέμειναν κλειστά, ενώ επηρεάστηκαν και τα προγράμματα απεργιακών κινητοποιήσεων, καθώς η κεντρική και η νότια Γερμανία πλήττονται από το απόγευμα από την κακοκαιρία «Γερτρούδη», η οποία φέρνει σφοδρές χιονοπτώσεις και «βαριά στρώματα πάγου».

Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Μετεωρολογική Υπηρεσία (DWD), τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και αναμένεται να εκτονωθούν σταδιακά από το απόγευμα της Πέμπτης. Μέχρι τότε, οι αρχές προειδοποιούν τους πολίτες των πληττόμενων περιοχών, Ζάαρλαντ, Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, Έσσης, Θουριγγίας, Σαξονίας και Βαυαρίας να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί και να αναβάλουν τις μη αναγκαίες οδικές ή σιδηροδρομικές μετακινήσεις τους. Ενδεικτικά, μόνο στο κρατίδιο του Ζάαρλαντ είχαν καταγραφεί μέχρι το απόγευμα περισσότερα από 100 τροχαία ατυχήματα. Δρόμοι και πεζοδρόμια έχουν γίνει εξαιρετικά ολισθηρά και επικίνδυνα για οδηγούς και πεζούς.

Σε πολλές περιοχές της Βαυαρίας και της Έσσης τα σχολεία λειτούργησαν μόνο διαδικτυακά, ενώ το ίδιο θα συμβεί πιθανότατα και αύριο, επιπλέον και σε περιοχές της Βόρειας Ρηνανίας - Βεστφαλίας Από το μεσημέρι και μετά, το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της Γερμανίας, στην Φρανκφούρτη, διέκοψε προσωρινά τη λειτουργία του, με το σοβαρότερο πρόβλημα να αφορά τις απογειώσεις, καθώς, όπως εξήγησε η εταιρία διαχείρισης Fraport, τα ειδικά μηχανήματα δεν μπορούσαν πλέον να ξεπαγώσουν με ασφάλεια τα αεροσκάφη πριν από την απογείωση, λόγω της παγωμένης βροχής. «Ένα αεροσκάφος πρέπει να είναι απολύτως απαλλαγμένο από χιόνι και πάγο κατά την απογείωση, διαφορετικά χάνει από την αεροδυναμική του. Η ασφάλεια εδώ έρχεται πάντα πρώτη», εξήγησε εκπρόσωπος της εταιρίας και πρόσθεσε ότι όλες οι θέσεις στάθμευσης στο αεροδρόμιο ήταν πλήρεις. Οι ακυρώσεις πτήσεων στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης και δευτερευόντως σε αυτό του Μονάχου, είχαν ως αποτέλεσμα καθυστερήσεις και προβλήματα και στα υπόλοιπα αεροδρόμια της χώρας.

Ο σιδηρόδρομος, αν και λειτουργεί κανονικά, δέχεται μεγάλη επιβάρυνση λόγω των προβλημάτων σε αεροδρόμια και δρόμους, ενώ οι Γερμανικοί Σιδηρόδρομοι (DB) επέβαλαν όριο ταχύτητας τα 200 χλμ/ώρα για τις υπερταχείες (ICE), γεγονός το οποίο οδήγησε αναπόφευκτα σε καθυστερήσεις. Προσωρινές διακοπές δρομολογίων καταγράφηκαν αργά το απόγευμα στην περιοχή της Φρανκφούρτης και του Μάιντς, ενώ ακυρώθηκαν και τα δρομολόγια προς το Παρίσι. Προβλήματα σημειώθηκαν και στην κυκλοφορία περιφερειακών τρένων, λεωφορείων και τραμ στις πληττόμενες περιοχές.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του πρώτου καναλιού της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD Τιμ Στέγκερ, ο ψυχρός πολικός αέρας από τον βορρά συναντά θερμότερο και υγρό αέρα από τον νότο - μια συνθήκη η οποία εμφανίζεται σε αυτήν τη μορφή, όπως είπε, για πρώτη φορά από το 1987. Όπως ανέφερε, αυτή η «σύγκρουση» μπορεί να διαρκέσει ώρες, και να φέρει μαζί της έντονες βροχοπτώσεις, αλλά και «παχύ στρώμα πάγου» στον δρόμο. Η ακραία αυτή κατάσταση αναμένεται να εκτονωθεί σταδιακά από το βράδυ της Πέμπτης, θα παραμείνουν ωστόσο οι χαμηλές θερμοκρασίες και η ολισθηρότητα. Η DWD προειδοποιεί ακόμη για «ακραία συσσώρευση πάγου» σε δέντρα και εναέριες γραμμές και για τον κίνδυνο ρωγμών σε παγωμένα σημεία και απευθύνει έκκληση προς τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους.

Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες είχαν ως αποτέλεσμα και την αλλαγή του σχεδιασμού της προγραμματισμένης για σήμερα (Τετάρτη) κινητοποίησης του συνδικάτου IG Metall σε εργοστάσιο της αυτοκινητοβιομηχανίας Ford στην περιοχή του Χάλεν. Αντί της συγκέντρωσης μπροστά στην πύλη του εργοστασίου, πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση των εργαζομένων σε κλειστό χώρο. «Δεν θέλουμε να θέσουμε σε κίνδυνο τους συναδέλφους μας, ωστόσο αυτοκίνητα δεν κατασκευάζονται», δήλωσε εκπρόσωπος του συνδικάτου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.