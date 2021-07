Έκρηξη σημειώθηκε στο βιομηχανικό πάρκο (Chempark) στη δυτική γερμανική πόλη Λεβερκούζεν, σύμφωνα με δηλώσεις εργαζόμενου στο Twitter, προσθέτοντας ότι η αιτία της έκρηξης δεν είναι ακόμη σαφής.

«Οι κάτοικοι θα πρέπει να πάνε σε εσωτερικούς χώρους και να διατηρούν κλειστές τις πόρτες και τα παράθυρα», ανέφερε.

Ο ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός WDR είχε αναφέρει μάρτυρες που δήλωσαν ότι άκουσαν μια έκρηξη και είδαν καπνό κοντά στο εργοστάσιο της Bayer.

Αμέσως μετά την έκρηξη ενεργοποιήθηκε η εφαρμογή «Nina», στο επίπεδο «Ακραίος Κίνδυνος», μέσω της οποίας οι κάτοικοι ενημερώθηκαν να παραμείνουν στα σπίτια τους και να κρατήσουν τις πόρτες και τα παράθυρά τους κλειστά. Όσοι βρίσκονταν σε εξωτερικούς χώρους έπρεπε να φροντίσουν να βρεθούν σε κλειστό κτίριο το συντομότερο δυνατό.

Η Αστυνομία της Βόρειας Ρηνανίας - Βεστφαλίας έχει διακόψει την κυκλοφορία και στις δύο κατευθύνσεις του οδικού άξονα Λεβερκούζεν - Κολωνία.

