Μεγάλο τμήμα συγκροτήματος διαμερισμάτων στην πόλη Μπατούμι της Γεωργίας κατέρρευσε σήμερα, μετέδωσαν το Πρώτο Κανάλι της τηλεόρασης της Γεωργίας και το τηλεοπτικό δίκτυο RT της Ρωσίας.

Προς το παρόν δεν έχει γίνει γνωστό αν υπάρχουν απώλειες ή ποια ήταν η αιτία της κατάρρευσης του τμήματος του κτιρίου.

Και τα δύο τηλεοπτικά δίκτυα έδειξαν εικόνες από το κτίριο που έχει τουλάχιστον πέντε ορόφους, στις οποίες φαινόταν ένα τμήμα στο μέσον του να έχει καταρρεύσει και μέλη σωστικών συνεργείων να ψάχνουν στα συντρίμμια και να χρησιμοποιούν μια σκάλα για να απομακρύνουν τον κόσμο από κοντινά διαμερίσματα.

🇬🇪Block of flats collapses in Batumi



▪️Part of a 5-story block of flats collapsed on 26 May Street in Batumi, injuring several people.

✔Special equipment is mobilized on the spot.

✔Rescue and ambulance crews are working on the spot. #Georgia pic.twitter.com/7mmEM8pHjx