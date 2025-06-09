Ισραηλινά πυρά σκότωσαν τουλάχιστον 12 ανθρώπους και τραυμάτισαν άλλους καθώς κατευθύνονταν προς δύο σημεία διανομής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας που διοικούνται από μια ισραηλινή και υποστηριζόμενη από τις ΗΠΑ ομάδα, όπως δήλωσαν την Κυριακή Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι της υγείας. Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι πυροβόλησε προειδοποιητικά εναντίον ανθρώπων που πλησίαζαν τις δυνάμεις του.

Τις τελευταίες δύο εβδομάδες έχουν παρατηρηθεί συχνοί πυροβολισμοί κοντά στα νέα κέντρα όπου χιλιάδες Παλαιστίνιοι - απελπισμένοι μετά από 20 μήνες πολέμου - κατευθύνονται να συλλέξουν τρόφιμα. Μάρτυρες λένε ότι κοντινά ισραηλινά στρατεύματα άνοιξαν πυρ και περισσότεροι από 80 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, σύμφωνα με αξιωματούχους νοσοκομείων της Γάζας.

Το Associated Press ανέφερε ότι τουλάχιστον 108 σοροί μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της Γάζας τις τελευταίες 24 ώρες, δήλωσε το υπουργείο Υγείας της περιοχής. Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι έπληξε δεκάδες στόχους μαχητών σε όλη τη Γάζα την περασμένη ημέρα.

Έντεκα από τα τελευταία πτώματα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Νάσερ στη νότια πόλη Χαν Γιουνίς. Παλαιστίνιοι μάρτυρες δήλωσαν ότι ισραηλινές δυνάμεις πυροβόλησαν μερικούς σε έναν κυκλικό κόμβο περίπου ένα χιλιόμετρο από μια τοποθεσία που διοικείται από το Ανθρωπιστικό Ίδρυμα της Γάζας, ή GHF, στην κοντινή Ράφα.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι πυροβόλησε προειδοποιητικά εναντίον «υπόπτων» που πλησίαζαν και αγνόησαν τις προειδοποιήσεις του να απομακρυνθούν. Ανέφερε ότι οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν σε μια περιοχή που θεωρείται ενεργή ζώνη μάχης τη νύχτα.

Το νοσοκομείο Al-Awda ανέφερε ότι παρέλαβε τη σορό ενός άνδρα και 29 τραυματιών κοντά σε ένα άλλο σημείο διανομής βοήθειας του GHF στην κεντρική Γάζα.

Ένας αξιωματούχος του GHF δήλωσε ότι δεν υπήρξε βία μέσα ή γύρω από τα σημεία διανομής του, τα οποία παρέδωσαν βοήθεια και τα τρία την Κυριακή. Η ομάδα τα έκλεισε προσωρινά την περασμένη εβδομάδα για να συζητήσει μέτρα ασφαλείας με τον ισραηλινό στρατό και προειδοποίησε τους ανθρώπους να παραμείνουν στις καθορισμένες διαδρομές πρόσβασης. Ο αξιωματούχος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας σύμφωνα με τους κανονισμούς.