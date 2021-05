Ο ισραηλινός στρατός βομβάρδισε σήμερα το κτίριο, 12-13 ορόφων, όπου στεγάζονται τα κεντρικά του τηλεοπτικού δικτύου του Κατάρ Al-Jazeera και του αμερικανικού πρακτορείου ειδήσεων Associated Press (AP) στη Λωρίδα της Γάζας, μετέδωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου και του Ρόιτερς.

«Ισραηλινό πλήγμα κατέστρεψε τον πύργο, όπου στεγάζονται τα γραφεία του AP στην πόλη της Γάζας», έγραψε στο Twitter ο Τζον Γκάμπρελ, ένας δημοσιογράφος του AP.

«Ο στρατός είχε προειδοποιήσει τον ιδιοκτήτη του πύργου, στον οποίο το AP έχει τα γραφεία του, ότι θα στοχοθετηθεί», ανέφερε.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου είδαν το πολυώροφο κτίριο να πλήττεται από πυραύλους.

Το τηλεοπτικό δίκτυο Al-Jazeera επιβεβαίωσε στο Twitter ότι τα κεντρικά του βρίσκονταν σε αυτό το κτίριο και αναμετέδωσε ζωντανά τις εικόνες του πύργου να καταρρέει, μέσα σε ένα σύννεφο σκόνης.

⭕ LIVE footage of the moment an Israeli air raid bombed the offices of Al Jazeera and The Associated Press in Gaza City ⬇️



🔴 LIVE updates: https://t.co/RvtP1lEX1x pic.twitter.com/RBO1ZiDAl0 — Al Jazeera English (@AJEnglish) May 15, 2021

UPDATE: A Palestinian man was killed in an airstrike that hit Bureji refugee camp, located in the middle of the Gaza Strip.



The attack brought the total death toll in the besieged territory since Monday to 140.



🔴LIVE updates: https://t.co/RvtP1lEX1x pic.twitter.com/IbncdYtvqW — Al Jazeera English (@AJEnglish) May 15, 2021

«Βόμβες θα μπορούσαν να πέσουν στο γραφείο μας. Τρέξαμε στις σκάλες από τον 11ο όροφο και κοιτάζουμε τώρα το κτίριο από μακριά, προσευχόμενοι ο στρατός να ανακαλέσει» έγραψε σε tweet λίγο πριν από το αεροπορικό πλήγμα ο Φάρες Άκραμ, ανταποκριτής του AP στη Γάζα.

Ισραηλινός στρατός: Επιβεβαίωσε ότι έπληξε το κτίριο στη Γάζα - Η φωτογραφία με τον στόχο

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) επιβεβαίωσαν τον βομβαρδισμό του πολυώροφου κτιρίου στη Λωρίδα της Γάζας νωρίτερα σήμερα και σημείωσαν πως το εν λόγω κτίριο το χρησιμοποιούσε η Χαμάς για στρατιωτικούς σκοπούς.

After providing advance warning to civilians & time to evacuate, IDF fighter jets struck a multi-story building containing Hamas military intelligence assets.



The building contained civilian media offices, which Hamas hides behind and deliberately uses as human shields. pic.twitter.com/zeDjEquePD — Israel Defense Forces (@IDF) May 15, 2021

Σύμφωνα με τις IDF, το κτίριο, όπου στεγάζονταν τα γραφεία του Associated Press και του Al Jazeera, χρησιμοποιείτο από τη Χαμάς ως κεντρικά των υπηρεσιών πληροφοριών της, μεταξύ άλλων.

«Οι Ισραηλινών Δυνάμεις Άμυνας έπληξαν έναν αριθμό τέτοιων κτιρίων τις τελευταίες ημέρες, όμως πριν το κάνουμε, λαμβάνουμε μέτρα προκειμένου να προσπαθήσουμε και να διασφαλίσουμε ότι άμαχοι δεν θα πληγούν. Καλέσαμε τους ενοίκους του κτιρίου και τους ειδοποιήσαμε να φύγουν. Στείλαμε μηνύματα sms…. Παρείχαμε επαρκή χρόνο για την εκκένωση του κτιρίου», επισημαίνουν οι IDF στην αγγλική έκδοση του λογαριασμού τους στο Twitter.

«Θα το πούμε ξανά: Όταν η Χαμάς εγκαθιστά στρατιωτικά στοιχεία στο εσωτερικό ενός τέτοιου κτιρίου, αποτελεί έναν νόμιμο στρατιωτικό στόχο. Πρόκειται ξεκάθαρα για διεθνές δίκαιο. Όλα τα πολυώροφα κτίρια, που στοχοθέτησαν οι IDF, χρησιμοποιούντο για στρατιωτικούς σκοπούς, το καθένα εξ αυτών», τονίζουν οι IDF.

ΗΠΑ σε Ισραήλ για στρατιωτικό πλήγμα στη Γάζα: «Ύψιστης σημασίας» η εγγύηση ασφάλειας των ΜΜΕ

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε σήμερα στο Ισραήλ ότι η εγγύηση της ασφάλειας των δημοσιογράφων είναι "ύψιστης σημασίας" μετά το πλήγμα του ισραηλινού στρατού στη Γάζα που κατέστρεψε ένα κτίριο όπου στεγάζονταν γραφεία μέσων ενημέρωσης και του αμερικανικού πρακτορείου ειδήσεων Associated Press.

"Είπαμε απευθείας στους Ισραηλινούς ότι η εγγύηση της ασφάλειας των δημοσιογράφων και των ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης αποτελεί ευθύνη ύψιστης σημασίας", έγραψε στο Twitter η Τζεν Ψάκι, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.

We have communicated directly to the Israelis that ensuring the safety and security of journalists and independent media is a paramount responsibility. — Jen Psaki (@PressSec) May 15, 2021

AP: Σοκαρισμένοι -τρομοκρατημένοι από τον ισραηλινό βομβαρδισμό γραφείου μας-Ανησυχητική εξέλιξη

Το αμερικανικό πρακτορείο ειδήσεων AP δήλωσε σήμερα «σοκαρισμένο και τρομοκρατημένο» από τον ισραηλινό βομβαρδισμό, που κατέστρεψε τον πύργο, όπου στεγάζονταν τα γραφεία του και εκείνα του τηλεοπτικού δικτύου Al-Jazeera στη Γάζα, χαρακτηρίζοντάς τον «μια απίστευτα ανησυχητική εξέλιξη».

«Είμαστε σοκαρισμένοι και τρομοκρατημένοι από το γεγονός ότι ο ισραηλινός στρατός στόχευσε και κατέστρεψε το κτίριο όπου στεγάζονταν το γραφείο του AP και άλλων ΜΜΕ στη Γάζα», αναφέρει σε ένα δελτίο τύπου ο επικεφαλής του οργανισμού Γκάρι Προύιτ.

«Γνωρίζουν εδώ και καιρό την τοποθεσία του γραφείου μας και γνωρίζουν ότι εκεί βρίσκονταν δημοσιογράφοι. Μας προειδοποίησαν ότι το κτίριο θα πληγεί», συμπλήρωσε.

«Πρόκειται για μια απίστευτα ανησυχητική εξέλιξη. Αποφύγαμε για λίγο τρομερές ανθρώπινες απώλειες. Καμιά δεκαριά δημοσιογράφοι και ανεξάρτητοι συνεργάτες του AP βρίσκονταν στο κτίριο και ευτυχώς, μπορέσαμε να το εκκενώσουμε εγκαίρως», σημείωσε.

«Ζητήσαμε πληροφορίες από την ισραηλινή κυβέρνηση και βρισκόμαστε σε επαφή με το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών για να προσπαθήσουμε να μάθουμε περισσότερα», είπε ακόμη ο Γκάρι Προύιτ.

«Ο κόσμος θα ενημερώνεται λιγότερο σχετικά με το τι συμβαίνει στη Γάζα εξαιτίας όσων συνέβησαν σήμερα», κατέληξε.

Ο Τζαβάντ Μεχντί, ιδιοκτήτης του πύργου Jala, ανέφερε πως ένας Ισραηλινός αξιωματικός τον προειδοποίησε, πριν από το αεροπορικό πλήγμα, ότι είχε στη διάθεσή του μία ώρα για να εκκενώσει το κτίριο. Ζήτησε επιπλέον 10 λεπτά προκειμένου οι δημοσιογράφοι να μπορέσουν να μεταφέρουν εκτός του κτιρίου τον εξοπλισμό τους, ωστόσο το αίτημά του απορρίφθηκε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ