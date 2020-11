Η ισραηλινή πολεμική αεροπορία ανακοίνωσε ότι έπληξε εγκαταστάσεις της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας σε αντίποινα για τη ρίψη ρουκέτας χθες Σάββατο το βράδυ από τη Γάζα στο νότιο Ισραήλ.

Ο ισραηλινός στρατός διευκρινίζει στον λογαριασμό του στο Twitter ότι τα αεροπορικά πλήγματα είχαν στόχο "δύο εργαστήρια κατασκευής πυρομαχικών για ρουκέτες, υπόγειες υποδομές και στρατιωτική βάση".

Νωρίτερα, ο ισραηλινός στρατός είχε ανακοινώσει ότι μια ρουκέτα είχε ριφθεί από τη Γάζα, λίγο πριν ηχήσουν οι σειρήνες στην ισραηλινή πόλη Ασκελόν, κοντά στα σύνορα με το παλαιστινιακό έδαφος.

Οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών ανακοίνωσαν ότι δεν γνωρίζουν για θύματα. Τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι η παλαιστινιακή ρουκέτα έπεσε στο ύπαιθρο.



One rocket was just fired from Gaza toward southern Israel. pic.twitter.com/ZUnyX35Ujr