Η υπηρεσία πολιτικής προστασίας στη Γάζα δήλωσε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν σήμερα τουλάχιστον 18 ανθρώπους, εκ των οποίων οι 15 ήταν συγκεντρωμένοι κοντά σε σημείο διανομής τροφίμων στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Ο Μοχάμεντ αλ-Μουχαΐρ, από αυτή την υπηρεσία πρώτων βοηθειών, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι «18 άνθρωποι σκοτώθηκαν λόγω των ισραηλινών βομβαρδισμών στη Λωρίδα της Γάζας από τα ξημερώματα, εκ των οποίων οι 15 ανέμεναν βοήθεια», προσθέτοντας ότι τρεις άλλοι σκοτώθηκαν από οβίδες κοντά στην Πόλη της Γάζας, στο βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα.

Σύμφωνα με τα παλαιστινιακά μέσα, ανάμεσα στους νεκρούς είναι και ο αρχηγός της εθνικής ομάδας βόλεϊ της Παλαιστίνης, Αχμάντ αλ Μουφτί.

BREAKING: Captain Ahmad Al-Mufti, leader of Palestine's national volleyball team and Jabalia Youth Club, was killed in an Israeli airstrike on Gaza. pic.twitter.com/XqE9yfnJGu — Quds News Network (@QudsNen) June 19, 2025

Η πολιτική προστασία στη Λωρίδα της Γάζας ανέφερε χθες Τετάρτη ότι τουλάχιστον 33 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων 11 που περίμεναν να ανοίξει κέντρο διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας για να πάρουν τρόφιμα, σκοτώθηκαν από πυρά του ισραηλινού στρατού.

Προχθές Τρίτη, η πολική προστασία έκανε λόγο για τουλάχιστον 53 νεκρούς εξαιτίας πυρών εναντίον ανθρώπων συγκεντρωμένων κοντά σε κέντρα διανομής βοήθειας.

Οργάνωση με αδιαφανή χρηματοδότηση, υποστηριζόμενη από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, το Ανθρωπιστικό Ίδρυμα για τη Γάζα (GHF), άνοιξε κέντρα διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας στον θύλακο στα τέλη Μαΐου.

Η πολιτική προστασία ανακοινώσει νεκρούς κοντά στα κέντρα ανθρωπιστικής βοήθειας καθημερινά, αφότου άνοιξαν.