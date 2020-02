Στην αμυντική της ενίσχυση με γαλλικό εξοπλισμό προχωράει η Κύπρος, καθώς, σύμφωνα με γαλλικά ΜΜΕ, έχει υπογράψει δύο συμβόλαια με την ευρωπαϊκή εταιρεία MBDA για την πώληση πυραύλων Mistral και Exocet, με εκτιμώμενο κόστος €240 εκατομμύρια.



Αρχικά, όπως υποστηρίζει η γαλλική εφημερίδα «La Tribune», τα συμβόλαια υπογράφηκαν το Δεκέμβριο και η διαπραγμάτευση είχε ξεκινήσει τον Ιούλιο. Το εκτιμώμενο κόστος για τα Mistral είναι €150 εκατ. και των Exocet €90 εκατομμύρια. Η Κυπριακή Δημοκρατία αποτελεί ήδη χρήστη των δύο όπλων, με τα τωρινά συμβόλαια να αφορούν πιθανότατα τις νεότερες εκδόσεις παραγωγής. Στην περίπτωση των Exocet το δημοσίευμα αναφέρει «πώληση συστοιχίας». Πρόσφατα όμως είδαν το φως της δημοσιότητας κυπριακές αναφορές για αναβάθμιση των υφιστάμενων Exocet καθώς επίσης για επιθυμία αναζήτησης ενός βλήματος κατά πλοίων με μικρότερο βεληνεκές (και πιο οικονομικό κόστος απόκτησης).



Σύμφωνα με την σελίδα Zone Militaire, «τις τελευταίες εβδομάδες γαλλικές φρεγάτες είχαν πλεύσει τα κυπριακά χωρικά ύδατα για πραγματοποίηση ασκήσεων. Επίσης, στις 5 Φεβρουαρίου το γαλλικό αεροπλανοφόρο Σαρλ ντε Γκωλ βρισκόταν σε θαλασσοτεμάχιο της κυπριακής ΑΟΖ. Έτσι σε συνδυασμό με αυτές τις κινήσεις στήριξης, οι οποίες αναμένεται να εντατικοποιηθούν τους επόμενους μήνες, η Λευκωσία σχεδιάζει να αναβαθμίσει τις δυνατότητες των στρατιωτικών δυνάμεών της, γι αυτό τον λόγο υπέγραψε δύο συμβόλαια με την MBDA». Να σημειωθεί ότι η σελίδα, επικαλούμενη πηγή που γνωρίζει τη συμφωνία, η Κυπριακή Δημοκρατία έχει υπογράψει συμβόλαια για Mistral και Exocet, με το κόστος να φτάνει τα 240 εκατομμύρια ευρώ. Όπως αναφέρεται το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων είχε ζητήσει σχόλιο από την MBDA αλλά η εταιρεία δεν απάντησε για τα δύο συμβόλαια.



Πρόκειται ουσιαστικά αναβάθμιση των υφιστάμενων οπλικών συστημάτων που ήδη βρίσκονται στο οπλοστάσιο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στην περίπτωση των Exocet το δημοσίευμα αναφέρει «πώληση συστοιχίας.



Επιπλέον σύμφωνα με πηγές "κοντά" στις διαπραγματεύσεις που επικαλείται το AFP, η Κυπριακή Δημοκρατία παρήγγειλε πυραύλους MISTRAL [MISsile Transportable Light Αντιαεροπορικού Πυραύλου] που μπορεί να χρησιμοποιηθούν και για ταχύπλοα σκάφη, και αντιπυραυλικά βλήματα Exocet, τα οποία προορίζονται για θωράκιση των ακτογραμμρών.

Ακόμη στην Κύπρο, σημειώνει το δημοσίευμα, η εταιρεία Kership, υποστηριζόμενη από τη Γαλλία, συνεχίζει να διαπραγματεύεται την πώληση δύο περιπολικών σκαφών OPV 59 για ποσό που εκτιμάται στα 75 εκατομμύρια ευρώ. Για το ίδιο θέμα, υπήρξε και παλαιότερο δημοσίευμα της ίδιας εφημερίδας, ωστόσο σημειώνεται τώρα πως η θυγατρική εταιρεία Piriou και Naval Group υπέβαλαν πρόσφατα νέα πρόταση στη Λευκωσία.Το Kership OPV, είναι εξοπλισμένο με το CMS (σύστημα διαχείρισης μάχης) της Polaris.



Η La Tribune, επισημαίνει επιπλέον, πως η Κύπρος, όπως και το Βέλγιο, αποτελούν μέρος του σχεδίου της ΕΕ BLOS (Beyond Line Of Sight) που προτάθηκε από τη Γαλλία. Είναι το πρώτο σχέδιο πυραυλικών συστημάτων που εγκρίθηκε τον Νοέμβριο του 2018 από κατάλογο 17 αμυντικών έργων που προορίζονται να υλοποιηθούν στο πλαίσιο της Μόνιμης Δομημένης Συνεργασίας (ΜΣΕ). Ο στόχος του σχεδίου EU BLOS είναι η ανάπτυξη της οικογένειας πυραύλων TAVD. Οι υπουργοί Άμυνας της Κύπρου, του Βελγίου και της Γαλλίας υπέγραωαν την Επιστολή Πρόθεσης (Letter of Intent) γύρω από το πρόγραμμα «EU BLOS», από τον Αύγουστο.



Η Γαλλία είναι ένας από τους κυριότερους προμηθευτές οπλικών συστημάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας, αν και την τελευταία δεκαετία οι πωλήσεις γαλλικών όπλων στη Νήσο περιορίζονται στα €39,7 εκατομμύρια. Οι δύο χώρες υπέγραψαν στρατιωτική συμφωνία στις 28 Φεβρουαρίου 2007, η οποία ανανεώθηκε στις 27 Ιανουαρίου 2020. Στην Κύπρο προωθείται επίσης η πώληση δύο υπεράκτιων περιπολικών OPV 59 αντί €75 εκατ., ενώ η Λευκωσία συμμετέχει από κοινού με τις Βρυξέλλες και το Παρίσι στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα «EU BLOS», που στοχεύει στην ανάπτυξη μιας οικογένειας νέων ΑΤ βλημάτων βασισμένων στο ΑΤ σύστημα MMP.



Ο Exocet χρησιμοποιείται εδώ και δεκαετίες από την Ελλάδα και την Κύπρο. Το όπλο εντάχθηκε στο ελληνικό οπλοστάσιο ως MM38 με τις πυραυλακάτους Combattante II/IIIA και αργότερα αποκτήθηκε ως MM40 στην έκδοση επάκτιας συστοιχίας αλλά και τον εξοπλισμό των Super Vita. Επιπλέον, έχει αγοραστεί ως AM39 για αξιοποίηση από τα μαχητικά Mirage 2000EGM/BGM. Στην έκδοση MM40 Block 2 το όπλο έχει εμβέλεια 70km, επίδοση που υπερβαίνει τα 180km στην έκδοση Block 3. Η πιο προηγμένη έκδοση Block 3c θα εισέλθει σε γαλλική υπηρεσία το 2021, με κύρια χαρακτηριστικά τη μεγαλύτερη αντοχή σε παρεμβολές και την καλύτερη ικανότητα εντοπισμού του πλοίου που πρέπει να κτυπηθεί μέσα σε μια ομάδα πλοίων.





