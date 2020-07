Στις 7.45 το πρωί σήμανε συναγερμός: Πυρκαγιά στον καθεδρικό ναός της Νάντ, σπάνιο δείγμα γαλλικού μπαρόκ και σημείο αναφοράς στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στη γαλλική τηλεόραση: "Άκουσα έναν κρότο, μάλλον ήταν τα παράθυρα της εκκλησίας που θρυμματίστηκαν, και μετά είδα τις φλόγες". Εκατό πυροσβέστες ρίχτηκαν στη μάχη και μετά από περίπου δύο ώρες κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις το εκκλησιατικό όργανο του ναού, το οποίο χρονολογείται από τον 19ο αιώνα, έχει καταστραφεί ολοσχερώς. Ο επικεφαλής της τοπικής πυροβεστικής δύναμης επισημαίνει πάντως ότι δεν υπάρχει σύγκριση με την περσινή πυρκαγιά στην Παναγία των Παρισίων, καθώς η οροφή παρέμεινε ανέγγιχτη.

Οι γαλλικές αρχές εξετάζουν πολύ σοβαρά την πιθανότητα εμπρησμού. Ο τοπικός εισαγγελέας Πιέρ Σενέ δηλώνει ότι η φωτιά ξέσπασε σε τρία διαφορετικά σημεία του ναού και αυτό "δεν φαίνεται να ειναι σύμπτωση". Την ίδια στιγμή πάντως προειδοποιεί ότι δεν πρέπει να βγαίνουν πρόωρα συμπεράσματα, καθώς απαιτείται μία σειρά ερευνών για τα αίτια της πυρκαγιάς. Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν ευχαρίστησε, μέσω Twitter, τους πυροσβέστες γιατί, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε "κίνδύνεψαν στην προσπάθειά τους να σώσουν το γοτθικό διαμάντι της πόλης".

