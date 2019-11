Μια 15χρονη έχασε τη ζωή της, ενώ εκφράζονται φόβοι για αρκετούς αγνοούμενους μετά την κατάρρευση γέφυρας στον ποταμό Ταρν στην περιοχή Μιρπουά-σιρ-Ταρν, στην Τουλούζη, στη νοτιοδυτική Γαλλία, ανακοίνωσε σήμερα η νομαρχία, η εισαγγγελία και η πυροσβεστική υπηρεσία της περιοχής.

"Μέχρι στιγμής έχει καταγραφεί ένα θύμα, μια 15χρονη, (το πτώμα της οποίας ανασύρθηκε από τον ποταμό), ενώ η μητέρα της (...) η οποία βρισκόταν μέσα στο όχημα διεσώθη, βοηθούμενη κυρίως από περαστικούς", δήλωσε ο εισαγγελέας της Τουλούζης Ντομινίκ Αλζεαρί, εκφράζοντας φόβους για "αρκετούς αγνοούμενους".

Μεταξύ αυτών μπορεί να βρίσκεται ένας οδηγός φορτηγού και "ίσως" ο οδηγός ενός τρίτου οχήματος, διευκρίνισε παράλληλα ο νομάρχης Ετιέν Γκιγιό.

