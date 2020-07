Πυροσβέστες προσπαθούν να κατασβέσουν πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίς σήμερα το πρωί στο εσωτερικό του καθεδρικού ναού της πόλης Νάντη, στη δυτική Γαλλία, ανέφερε στο Twitter η τοπική πυροσβεστική υπηρεσία.

🚨 #BREAKING – 🇨🇵 #France: The cathedral of #Nantes is burning.



Hundreds of firefighters are mobilized to extinguish the fire.pic.twitter.com/5c885aMNIa