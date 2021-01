Την στολή του σώματος της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, παρουσίασε σε ανάρτηση της στο twitter η Frontex.

Η στολή, σε σκούρο γαλάζιο χρώμα, όπως φαίνεται και στο σχετικό βίντεο φέρει μάλιστα και μια ελληνική φράση, το Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή, "ως επιγραφή ραμμένη στην πλάτη της.

Για πρώτη φορά, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει το δικό του ένστολο σώμα, γράφει η σχετική ανάρτηση που καλεί τους χρήστες να δουν την στολή που θα φορά το σώμα που είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια των συνόρων της ΕΕ.

For the first time, the European Union has its own uniformed service – the European Border and Coast Guard standing corps. And here’s a sneak peak of the uniform they will be wearing to represent the 🇪🇺 at its borders #StandingCorps pic.twitter.com/3bZrsy16t7