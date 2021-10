Φρίκη προκαλούν οι λεπτομέρειες της δολοφονίας ενός 6χρονου αγοριού από τον πατέρα και τη μητριά του στο Μπέρμιγχαμ της Αγγλίας, σύμφωνα με τις καταθέσεις στο δικαστήριο.

Όπως φάνηκε από τις συνομιλίες του ζευγαριού και τα μηνύματα που έστελναν μεταξύ τους, ο 6χρονος, τον οποίο αποκαλούσαν «παιδί του διαβόλου», αποτελούσε εμπόδιο.

Μια μέρα πριν τη δολοφονία του μικρού Άρθουρ, ο πατέρας του Τόμας Χιούζ ζήτησε από κάποιον να «σκάψει έναν τάφο» για τον μικρό, ενώ η σύντροφός του Έμμα Τάστιν συχνά διαμαρτυρόταν ότι δεν θέλει το αγόρι.

Ο μικρός Άρθουρ είχε προσπαθήσει να μιλήσει σε μέλη της οικογένειας λέγοντας πως «κανείς δεν με αγαπά» και «δεν θα φάω σήμερα».

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ήρθαν στο φως, το ζευγάρι κακοποιούσε για μήνες τον 6χρονο.

Η Τάστιν φέρεται να δηλητηρίασε τον Άρθουρ στις 15 Ιουνίου πέρυσι στο σπίτι της όπου και κατέρρευσε, ενώ κατέληξε την επόμενη μέρα στο Νοσοκομείο Παίδων του Μπέρμιγχαμ από σοβαρά «εγκεφαλικά τραύματα».

Οι εισαγγελείς ισχυρίζονται ότι ο 6χρονος αναγκάστηκε να βρίσκεται επί ώρες στο διάδρομο του σπιτιού, χωρίς τροφή και νερό, ενώ τον είχαν δηλητηριάσει με αλάτι.

Οι ένορκοι αποφάνθηκαν ότι η κακοποίηση «έγινε σκόπιμα για να τρομοκρατήσουν» τον Άρθουρ.

