Φωτογραφίες από τα συντρίμμια του μαχητικού της έδωσε την Τετάρτη η κυβέρνηση της Αρμενίας, επιμένοντας ότι το ρωσικής κατασκευής SU-25 καταρρίφθηκε από τουρκικό μαχητικό παρά τις τουρκικές διαψεύσεις.

«Στις 29 Σεπτεμβρίου, ο μαχητικό F-16 πολλαπλών ρόλων των Τουρκικών Αεροπορικών Δυνάμεων κατέρριψε στον εναέριο χώρο της Αρμενίας στην περιοχή Βαρντενίς το μαχητικό SU-25 των Αρμενικών Ένοπλων Δυνάμεων που εκτελούσε πολεμικά καθήκοντα για να αποκρούσει επιθέσεις σε στρατιωτικά και πολιτικά αντικείμενα».

Σύμφωνα με την Αρμενία, λόγω της κατάρριψης ο χειριστής του αεροσκάφους έχασε τη ζωή του. Στις φωτογραφίες που παραθέτει το Γερεβάν το μαχητικό έχει γίνει άμορφη μάζα.

«Ο ισχυρισμός σύμφωνα με τον οποίο η Τουρκία κατέρριψε αρμενικό μαχητικό είναι απολύτως ψευδής», ανέφερε ο διευθυντής επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας Φαχρετίν Αλτούν, ενώ την κατάρριψη διέψευσε και το υπουργείο Άμυνας του Αζερμπαϊτζάν κάνοντας λόγο για «προπαγάνδα».

Στο Μπακού, συνεργάτης του προέδρου του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίεφ δήλωσε πως δύο αρμενικά μαχητικά Su-25 καταστράφηκαν την Τετάρτη, καθώς συνετρίβησαν σ' ένα βουνό, και κατηγόρησε το Γερεβάν ότι λέει ψέματα ότι ένα από τα αεροπλάνα του καταρρίφθηκαν.

«Τα δύο αεροπλάνα συνετρίβησαν αμφότερα σ' ένα βουνό και εξερράγησαν και καταστράφηκαν. Αυτό δείχνει πως η αρμενική στρατιωτική ηγεσία δεν παρέχει ακριβή πληροφόρηση στους πολίτες της και το κοινό», δήλωσε ο βοηθός του προέδρου Χικμάτ Χατζίγεφ.

On Sep29,F-16 multifunctional fighter of the #Turkish Air Forces downed within the airspace of #Armenia in Vardenis region the SU-25 Fighter of Armenian Armed Forces which was carrying out combat tasks to repel attacks on military and civilian objects. #ArtsakhStrong #NKpeace pic.twitter.com/YHyIZO5Eb3