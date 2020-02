Μετά την τραγωδία στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης, αεροσκάφος της ίδιας εταιρίας σήμανε συναγερμό στον αερολιμένα του Ντίσελντορφ της Γερμανίας.

Συγκεκριμένα, αεροσκάφος από την Κωνσταντινούπολη πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση, όταν ένας από τους τροχούς του έπιασε φωτιά, κατά την φάση της τροχοδρόμησης στο αεροδρόμιο του Ντίσελντορφ, στη Γερμανία.

Και οι 163 επιβάτες εκκένωσαν το αεροσκάφος, χρησιμοποιώντας τις τσουλήθρες έκτακτης ανάγκης.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, σύμφωνα με τη Deutsche Welle.

Passengers evacuate Pegasus flight PC1003 after landing at Düsseldorf after smoke observed coming from the landing gear (Video: HavaSosyalMedya). https://t.co/qZUBC2hacu pic.twitter.com/iMlSmgxs56