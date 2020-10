H πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φον Ντε Λάιεν, προειδοποίησε σήμερα ότι η κατάσταση με την πανδημία είναι πολύ ανησυχητική, προέβλεψε ότι τα κρούσματα θα αυξηθούν γρήγορα τις επόμενες δύο με τρεις εβδομάδες και προϊδέασε ότι τα φετινά Χριστούγεννα θα είναι πολύ διαφορετικά.

Ενόψει και της αυριανής τηλεδιάσκεψης των Ευρωπαίων Ηγετών για την Πανδημία, η Κομισιον ζητά από τις κυβερνήσεις της ΕΕ, να συντονίσουν τις στρατηγικές τους για τα τεστ και να κάνουν ευρύτερη χρήση rapid test, παρά το γεγονός ότι η παγκόσμια προσφορά για αυτά είναι τώρα πιο περιορισμένη.

Η κ. Φον Ντερ Λαιεν ανακοινώσε ότι η Επιτροπή διαθέτει άμεσα 100 εκατ. ευρώ για την αγορά γρήγορων τεστ τα οποία θα διανεμηθούν στα κράτη- μέλη. Καλούμε, είπε, όλα τα κράτη – μέλη, να συντονίσουν τις εφαρμογές ιχνηλάτησης με τον ευρωπαϊκό συντονιστικό τόπο.

Η πρόεδρος της Επιτροπής ανακοινώσε επίσης ότι παρατείνεται για άλλους έξι μήνες η εξαίρεση του ΦΠΑ για αγορές εμβολίων και τεστ, ενώ παράλληλα πρέπει να συνεργαστούν όλα τα κράτη μέλη για να υπάρξει ένα κοινό, ευρωπαϊκό, σύστημα για να διευκολύνονται τα αεροπορικά ταξίδια.

