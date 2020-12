Τη συγκίνησή της για την αποστολή των πρώτων εμβολίων ταυτόχρονα σε όλα τα κράτη-μέλη της Ε.Ε εξέφρασε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν.

«Είμαι συγκινημένη να βλέπω τα πρώτα εμβόλια να στέλνονται σε όλες τις χώρες της ΕΕ, ταυτόχρονα. Σε λίγες ημέρες οι πρώτοι Ευρωπαίοι θα έχουν εμβολιαστεί. Συντομα θα υπάρχουν διαθέσιμα εμβόλια για όλους. Μαζί θα ξεπεράσουμε την πανδημία» ανέφερε η πρόεδρος της Κομισιόν με ανάρτησή της στο twitter.

I’m moved to see the first #COVID19 vaccines shipped to all EU countries, at the same time.



In a few days, the first Europeans will be vaccinated.

Vaccines will be available for all soon.



Together, we will overcome the pandemic. https://t.co/PMEV2fAi4q