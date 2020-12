Σε άμεση αντίδρασή της στην απόφαση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA) να επισπεύσει την πιθανή έγκριση του εμβολίου των Pfizer/BioNTech για την 21η Δεκεμβρίου, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν επισήμανε ότι η εξέλιξη αυτή μπορεί να επιτρέψει τον εμβολιασμό των πρώτων Ευρωπαίων πολιτών ήδη πριν από το τέλος του 2020.

"Είναι πιθανόν οι πρώτοι Ευρωπαίοι να εμβολιασθούν πριν από το τέλος του 2020!", έγραψε στο Twitter η πρόεδρος της Κομισιόν μετά την ανακοίνωση της απόφασης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων να συνεδριάσει στις 21 Δεκεμβρίου για το θέμα της έγκρισης του εμβολίου, μία εβδομάδα πριν από την προγραμματισμένη για τις 29 Δεκεμβρίου συνεδρίαση.

"Κάθε μέρα μετράει - εργαζόμαστε ταχύτατα για να εγκρίνουμε #COVID19 εμβόλια που είναι ασφαλή και αποτελεσματικά" δηλώνει χαρακτηριστικά η πρόεδρος της Κομισιόν.

Μετά την έγκριση του εμβολίου από την ευρωπαϊκή ρυθμιστική αρχή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να δώσει την τελική έγκριση εντός τριών ημερών, έπειτα από διαβουλεύσεις με τις 27 ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Οι ευρωπαϊκές χώρες θα μπορέσουν να αρχίσουν τους εμβολιασμούς αμέσως μετά την επίσημη έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η αρμόδια επιτροπή (CHMP) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων θα συνεδριάσει εκτάκτως στις 21 Δεκεμβρίου σχετικά με το εμβόλιο των Pfizer/BioNTech, ωστόσο στην ανακοίνωση του ΕΜΑ δεν υπάρχει διαβεβαίωση ότι η έγκριση του εμβολίου θα δοθεί την ίδια ημέρα.

"Μετά την παραλαβή χθες το απόγευμα πρόσθετων δεδομένων που ζήτησε η CHMP από την εταιρεία και εν αναμονή του αποτελέσματος της αξιολόγησής τους, έχει προγραμματιστεί έκτακτη συνάντηση της CHMP για τις 21 Δεκεμβρίου για να καταλήξει εάν είναι δυνατόν. Η συνάντηση που έχει προγραμματιστεί για τις 29 Δεκεμβρίου θα διατηρηθεί εάν χρειαστεί" τονίζεται.

Every day counts - we work at full speed to authorise #COVID19 vaccines that are safe & effective.



I welcome @EMA_News bringing forward its meeting to discuss the @pfizer/BioNTech vaccine, before Christmas.



Likely that the first Europeans will be vaccinated before end 2020!