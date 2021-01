Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεκτείνει το συμβόλαιο που έχει με την Pfizer/ΒιοΝtech και παράλληλα με αυτό της Moderna εξασφαλίζεται ο εμβολιασμός 380 εκατ. Ευρωπαίων, ανακοίνωσε την Παρασκευή σε συνέντευξη Τύπου η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.



Η νέα συμφωνία, σημείωσε, «θα μπορέσει να μας επιτρέψει να διπλασιάσουμε την ποσότητα των δόσεων των Pfizer/ΒioNtech». «75 εκατ. δόσεις θα είναι ήδη διαθέσιμες το 2ο τρίμηνο, ενώ το 3ο και 4ο τρίμηνο θα είναι διαθέσιμες οι υπόλοιπες διευκρίνισε η κ. φον Ντερ Λάιεν.

«Έχουμε ήδη συμβόλαιο με τις Pfizer/ΒioNtech δεν χρειάζονται νέες διαπραγματεύσεις, και το εμβόλιο είναι αποδεδειγμένο (αποδεδειγμένης αξίας)» πρόσθεσε η πρόεδρος της Επιτροπής. Πλέον η ΕΕ έχει δυνατότητα να εξασφαλίσει μέχρι 600 εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου των Pfizer/BioNTech.



Παράλληλα, υπενθύμισε ότι την Τέταρτη η Κομισιόν έδωσε άδεια κυκλοφορίας και για το εμβόλιο της Covid-19 που ανέπτυξε η Moderna.



«Με αυτά τα δυο εγκεκριμένα εμβόλια έχουμε εξασφαλίσει ποσότητα δόσεων που χρειάζεται για 380 εκατ. Ευρωπαίους, δηλαδή τουλάχιστον το 80% του ευρωπαϊκού πληθυσμού. Άλλα εμβόλια θα ακολουθούσουν στις προσεχείς μήνες και εβδομάδες» υπογράμμισε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Διασφαλίζουμε ότι οι Ευρωπαίοι έχουν επαρκείς δόσεις ασφαλών και αποτελεσματικών εμβολίων COVID19. Τώρα δίνουμε τη δυνατότητα στις χώρες της ΕΕ να αγοράσουν περισσότερες δόσεις του πρώτου εμβολίου που εγκρίθηκε στην ΕΕ» τόνισε η πρόεδρος της Κομισιόν. Η επικεφαλής της Επιτροπής αποσαφήνισε ότι κανένα κράτος - μέλος δεν επιτρέπεται να διαπραγματεύεται παράλληλα για την προμήθεια εμβολίων.

