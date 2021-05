Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, εξέφρασε την επιτυχή διεξαγωγή του προγράμματος εμβολιασμών στην Ε.Ε. μέσω ανακοίνωσης.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τόνισε πως ήδη το 25% των Ευρωπαίων πολιτών έχουν λάβει τουλάχιστον την πρώτη δόση του εμβολίου κατά του κορωνοϊού.

«Ο εμβολισμός επιταχύνεται σε ολόκληρη την Ε.Ε. Μόλις ξεπεράσαμε τους 150 εκατ. εμβολιασμούς. Το 25% των Ευρωπαίων πολιτών έχουν λάβει την πρώτη δόση εμβολιασμού» σημείωνει η ανάρτηση στο twitter. «Θα έχουμε αρκετές δόσεις για να εμβολιάσουμε το 70% των ενήλικων Ευρωπαίων πολιτών έως τον Ιούλιο», προσθέτει.

Στον λογαριασμό της στο Twitter, η ανακοίνωση συνοδεύεται από βίντεο με φωτογραφίες πολιτών που εμβολιάζονται σε ολόκληρη την Ευρώπη, θέλοντας να στείλει ισχυρό μήνυμα υπέρ της εκστρατείας των εμβολιασμών που ξεπέρασαν τους 150 εκατ.

Vaccination is gaining speed across the EU: we have just passed 150 million vaccinations.



A quarter of all Europeans have had their first dose.



We'll have enough doses for vaccinating 70% of EU adults in July. pic.twitter.com/j5ZdOukSrg