Οι πρόεδροι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου υπέγραψαν σήμερα τη συμφωνία για το Brexit την οποία έχει εγκρίνει το Λονδίνο και τώρα αναμένεται η επικύρωσή της από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δήλωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

"Μαζί με τον Σαρλ Μισέλ υπογράψαμε τη συμφωνία για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου (από την ΕΕ) ανοίγοντας τον δρόμο για την υπογραφή της από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο", επεσήμανε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε μήνυμά της στο Twitter.

