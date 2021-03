Για αυστηρότερους περιορισμούς στις εξαγωγές εμβολίων κατά του κορωνοϊού προειδοποίησε την Τετάρτη η Κομισιόν δια της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Η ΕΕ εξάγει εμβόλια προς υποστήριξη της παγκόσμιας συνεργασίας. Όμως οι ανοιχτοί δρόμοι είναι δύο κατευθύνσεων» ήταν το σαφές μήνυμα της προέδρου της Κομισιόν στο πλαίσιο της παρουσίας της πρότασης της Επιτροπής για το ψηφιακό πιστοποιητικό.

«Εάν χρειαστεί, θα σκεφτούμε πώς να προσαρμόσουμε τις εξαγωγές μας με βάση την αμοιβαιότητα και, στην περίπτωση χωρών με υψηλότερα ποσοστά εμβολιασμού από εμάς, την αναλογικότητα» διεμήνυσε η κ. φον ντερ Λάιεν.

«Η αρχή ήταν δύσκολη. Τώρα σημειώνουμε πρόοδο στον εμβολιασμό: Η BionTech-Pfizer και η Moderna υλοποιούν τα συμβόλαιά τους. Τα πρώτα εμβόλια της Johnson & Johnson θα φτάσουν τον Απρίλιο» τόνισε η πρόεδρος της Κομισιόν.



«Μπορούμε να επιτύχουμε τον στόχο μας να εμβολιάσουμε πλήρως το 70% των ενηλίκων μέχρι το τέλος του καλοκαιριού» διαβεβαίωσε.

