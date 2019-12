Σκηνές Άγριας Δύσης έλαβαν χώρα στη Φλόριντα των ΗΠΑ, με απολογισμό τέσσερις νεκρούς, μετά από άγρια καταδίωξη στους δρόμους, με ανταλλαγή πυρών ανάμεσα σε αστυνομικούς και ληστές.

Τέσσερις άνθρωποι έπεσαν νεκροί από τις σφαίρες των αστυνομικών στη ληστεία-πειρατεία που επιχείρησε συμμορία σε φορτηγό χρηματαποστολής στη Φλόριντα.

Οι ληστές έστησαν ενέδρα στο φορτηγό της UPS, το οποίο μετέφερε ένα αρκετά μεγάλο ποσό, στην πόλη Coral Gables. Οι δύο ένοπλοι κατάφεραν να σταματήσουν το όχημα και να αναλάβουν τον έλεγχό του.

Ακολούθησε άγρια καταδίωξη από την αστυνομία, με πυροβολισμούς και επικίνδυνους ελιγμούς στον δρόμο. Από τους πυροβολισμούς, νεκροί έπεσαν οι δύο δράστες, ο οδηγός και ένα ακόμη άτομο, το οποίο παρακολουθούσε το κινηματογραφικό σκηνικό που εξελισσόταν δίπλα του.

VIDEO: A jewelry store hold up turned into a two-county police chase that ended with gunfire and fatalities.https://t.co/abiX82p9Gy pic.twitter.com/l5mxaYbh8w