Η νέα κυβέρνηση της Φινλανδίας ενισχύεται με άλλες τρεις νεότατες ισχυρές γυναικείες προσωπικότητες, μετά την εκλογή της νεότερης πρωθυπουργού στον κόσμο.

Η 34χρονη πρωθυπουργός της Φινλανδίας Σάνα Μάριν θα κυβερνήσει έχοντας στο πλευρό της την 32χρονη Λι Άντερσον, την 32χρονη Κάτρι Κουλμούνι και την 34χρονη Μαρία Οχισάλο.

Η νέα υπουργός Παιδείας Λι Σίγκριντ Άντερσον γεννήθηκε το 1987 και είναι η ηγέτης της Αριστερής Συμμαχίας. Είναι υπουργός Παιδείας από τον Ιούνιο του 2019.

Την ίδια χρονιά γεννήθηκε και η υπουργός Οικονομικών Κάτρι Μπίτα Ιλόνα Κουλμούνι, η οποία είναι ηγέτης του κόμματος του Κέντρου. Εξελέγη πρώτη φορά βουλευτής το 2015 και είναι και εκείνη υπουργός από τον Ιούνιο του 2019.

Η υπουργός Εσωτερικών είναι Μαρία Καρολίνα Οχισάλο, η οποία γεννήθηκε το 1985 και είναι ηγέτης του κόμματος των Πρασίνων, είναι στην κυβέρνηση επίσης από τον Ιούνιο.

Η γυναικεία τετράδα της κυβέρνησης της Φινλανδίας δείχνει ότι πνέει αέρας πρωτοπορίας στη χώρα.

A historical day in Finland - the country has a new government with five leading women. Today four of them present: @liandersson, @KatriKulmuni, @MarinSanna and @MariaOhisalo. On a working trip and not present @anna_maja.#newgeneration pic.twitter.com/SxKLCdI0Q3