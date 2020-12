Πράκτορες του FBI που ερευνούν την ανατίναξη ενός αυτοκινούμενου βαν στο Νάσβιλ του Τενεσί, είπαν ότι ο δράστης, ο οποίος πέθανε στην έκρηξη, είχε βάλει στόχο μια εταιρεία τηλεπικοινωνιών, επειδή ήταν παρανοϊκός με τις θεωρίες συνωμοσίας για το 5g, όπως ανέφερε μάρτυρας στην αστυνομία.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο δράστης είναι ο Άντονι Γουόρνερ, ετών 63, καθώς το DNA βρέθηκε στο σημείο της έκρηξης, από κομμάτι ιστού που ταίριαξε με το δείγμα συγγενή του. Οι Times αναφέρουν ότι η μητέρα του ήταν εκείνη που έδωσε δείγμα για DNA.

Η έκρηξη της συσκευής στο βαν κατέστρεψε ένα κτίριο μετάδοσης AT&T, καταστρέφοντας σήματα τηλεφώνου και το διαδίκτυο σε πολλές πολιτείες. Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν, ωστόσο από το βαν ακούστηκε προειδοποιήση εκκένωσης και γι' αυτό δεν υπήρξαν άλλοι τραυματίες.

This is video of Friday morning's explosion recorded by an MNPD camera at 2nd Ave N & Commerce St. pic.twitter.com/3vaXhoUOAR

Επίσης, δόθηκε στη δημοσιότητα και η φωτογραφία του δράστη.

.....#EXCLUSIVE @CBSNews has obtained a photo of Anthony Quinn Warner, the Person Of Interest in the #Nashville #bombing. Investigators believe he died in the blast...more to come pic.twitter.com/kXThvYrJGU