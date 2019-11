Σφοδρή «κακοκαιρία» έπληξε την Ινδία, όταν άρχισε να βρέχει… χρήματα!

Συγκεκριμένα, σε βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από το RT, φαίνεται η στιγμή που χαρτονομίσματα των 2.000 και των 500 ρουπίων πέφτουν από τα παράθυρα ουρανοξύστη και οι περαστικοί, φυσικά, τρέχουν τα μαζέψουν.

Σύμφωνα με το ίδιο μέσο, ένα δημοφιλές σενάριο για τον λόγο που συνέβη αυτό είναι ότι οι φορολογικές Αρχές έκαναν έφοδο στο συγκεκριμένο γραφείο του ουρανοξύστη και οι ύποπτοι πέταξαν τα χρήματα από το παράθυρο.

Ωστόσο, η αρμόδια υπηρεσία του ινδικού κράτους διέψευσε κάθε σχέση με το περιστατικό.

Όπως και να ‘χει, προς το παρόν, δεν είναι ξεκάθαρος ο λόγος που τα χαρτονομίσματα πετάχτηκαν από το παράθυρο.

Tax evaders or sky-high charity?



Bundles of cash rain down on busy street out of window of Indian office building



DETAILS: https://t.co/ZscXSqV7UO pic.twitter.com/u4Vfs2xOJw