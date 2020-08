Διαστάσεις εθνικού διχασμού φαίενται να παίρνει το χάος που επικρατεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, τρεις μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές, με το «θέατρο των συγκρούσεων» να έχει μεταφερθεί στο Πόρτλαντ.



Ένας άνθρωπος έπεσε νεκρός από σφαίρες στο Πόρτλαντ το Σάββατο, την ώρα που μια μεγάλη αυτοκινητοπομπή υποστηρικτών του Αμερικανού προέδρου και διαδηλωτές του κινήματος Black Lives Matter συγκρούονταν στους δρόμους της πόλης. Τραμπ και Μπάιντεν αλληλοκατηγορούνται για τα τεκταινόμενα.

Ενδεικτικό της κατάστασης είναι το βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας την Κυριακή.

Brawls broke out between supporters of US President Donald #Trump and #BlackLivesMatter counter-protesters, in #Portland on Saturday.#USA pic.twitter.com/3Db2f93uyT