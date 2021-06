Την πεποίθηση ότι το 2021 θα είναι μια «ήσυχη» χρονιά για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις εξέφρασε ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε δηλώσεις του από τις Βρυξέλλες μετά τις συναντήσεις του με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν στο περιθώριο του ΝΑΤΟ.

Ο Τούρκος πρόεδρος ανέφερε ότι συμφωνήθηκε με τον κ. Μητσοτάκη να παραμείνουν ανοιχτά τα κανάλια διαλόγου με την Ελλάδα. «Δεν χρειάζονται μεσολαβητές με την Ελλάδα, θα συναντιέμαι απευθείας με τον πρωθυπουργό» ανέφερε δε.

ΗΠΑ - Τουρκία

Η συνάντηση με τον πρόεδρο Μπάιντεν ήταν παραγωγική και ειλικρινής. Πρέπει να αναβιώσουν οι κοινοί μηχανισμοί διαλόγου ανέφερε εξάλλου ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μετά τη συνάντησή του με τον Τζο Μπάιντεν.

«Η Τουρκία και οι ΗΠΑ συμφωνούν να χρησιμοποιούν άμεσα και τακτικά κανάλια διαλόγου, κατάλληλα για δύο συμμάχους και στρατηγικούς εταίρους» δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος.

«Δεν υπάρχει κανένα θέμα μεταξύ της Τουρκίας και των ΗΠΑ που δεν μπορεί να επιλυθεί» επέμεινε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Πραγματοποιήσαμε εκτεταμένες συνομιλίες. Συζήτησε με τον Μπάιντεν «κοινές προσπάθειες» για περιφερειακά ζητήματα και τις οικονομικές προοπτικές με τις ΗΠΑ.

«Τόσο η αποφασιστικότητα όσο και οι ευθύνες του ΝΑΤΟ αυξήθηκαν για τη διατήρηση της παγκόσμιας σταθερότητας. Το ΝΑΤΟ πρέπει να αναλάβει ενεργό ρόλο όπου απαιτεί η ομπρέλα ασφαλείας της συμμαχίας από τη Μεσόγειο μέχρι τη Μαύρη Θάλασσα, από την Ευρώπη μέχρι την Ασία» δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος.

Ο Ερντογάν δήλωσε ότι η Τουρκία ανέφερε ρητά ότι η υποστήριξη που δόθηκε στην «τρομοκρατική ομάδα» PYD / PKK πρέπει να τερματιστεί.

Από πλευράς του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι είχε «πολύ καλή συνάντηση» με τον Τούρκο ομόλογό του.

