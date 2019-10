Σε εξέλιξη βρίσκεται η στρατιωτική επιχείρηση της Τουρκίας στην βορειοανατολική Συρία, σύμφωνα με ανάρτηση του Τούρκου προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο twitter.

«Οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις ξεκίνησαν την επιχείρηση ‘’Πηγή της Ειρήνης’’ μαζί με τον Εθνικό Στρατό της Συρίας στην βόρεια Συρία εναντίον των τρομοκρατικών οργανώσεων ΡΚΚ/YPG και Ισλαμικό Κράτος. Η αποστολή μας είναι να εμποδίσουμε την δημιουργία ενός τρομοκρατικού διαδρόμου κατά μήκος των νοτίων συνόρων μας και να φέρουμε την ειρήνη στην περιοχή», έγραψε ο Τούρκος πρόεδρος.

The Turkish Armed Forces, together with the Syrian National Army, just launched #OperationPeaceSpring against PKK/YPG and Daesh terrorists in northern Syria. Our mission is to prevent the creation of a terror corridor across our southern border, and to bring peace to the area.