Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν χαρακτήρισε το Ισραήλ κράτος "στυγνής τρομοκρατίας" το βράδυ του Σαββάτου στην Άγκυρα κατά τη διάρκεια ομιλίας, στην οποία αναφέρθηκε στα βίαια επεισόδια που σημειώνονται στην Πλατεία των Τζαμιών στην Ιερουσαλήμ όπου περισσότεροι από 200 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

"Το Ισραήλ, κράτος στυγνής τρομοκρατίας, επιτίθεται με άγριο και ανήθικο τρόπο στους μουσουλμάνους στην Ιερουσαλήμ που δεν έχουν άλλη ανησυχία από το να προστατεύσουν τα σπίτια τους και τη χιλιετή χώρα τους όπως και τις ιερές αξίες τους", δήλωσε ο αρχηγός του τουρκικού κράτους.

Χαρακτηρίζοντας τα βίαια επεισόδια ως επίθεση εναντίον "όλων των μουσουλμάνων", ο Ερντογάν δηλώνει ότι "η προστασία της τιμής της Ιερουσαλήμ είναι καθήκον κάθε μουσουλμάνου".

Ο Τούρκος πρόεδρος κάλεσε επίσης "όλες τις χώρες, πρωτίστως τις μουσουλμανικές χώρες" να αναλάβουν δράση κατά των επιθέσεων του Ισραήλ σε βάρος των Παλαιστινίων".

We strongly condemn Israel's heinous attacks against our first qibla #AlAqsaMosque, that are unfortunately being carried out every Ramadan.



As Turkey, we will continue to stand by our Palestinian brothers and sisters in all circumstances.