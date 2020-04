Το Ισραήλ και η Γερμανία είναι οι πιο ασφαλείς χώρες, με βάση το πώς διαχειρίζονται τον κορωνοϊό, σύμφωνα με έρευνα του think tank Deep Knowledge Group (DKG) με έδρα το Λονδίνο.

Το Deep Knowledge Group συγκέντρωσε και ανέλυσε τα στοιχεία για τον κορωνοϊό από 200 χώρες και δημιούργησε ένα σύστημα κατάταξης. Για την αξιολόγηση των χωρών, οι αναλυτές έλαβαν υπόψη τους δεκάδες παραμέτρους, ανάμεσά τους η αποτελεσματικότητα της καραντίνας, οι κυβερνητικοί χειρισμοί, η διαθεσιμότητα κλινών στα νοσοκομεία, αλλά και η προστασία από τη μόλυνση, η θνησιμότητα και η διεξαγωγή ελέγχων, μεταξύ άλλων.

Με βάση αυτά τα στοιχεία, από την ανάλυση αυτή προκύπτει ότι η Ελλάδα είναι στην 30η θέση της λίστας με τις πιο ασφαλείς χώρες σε ό,τι αφορά στον κορωνοϊό. Πίσω από το Ισραήλ και τη Γερμανία, που καταλαμβάνουν τις δύο πρώτες θέσεις, είναι η Νότια Κορέα, η Αυστραλία και η Κίνα. Η Κύπρος είναι μία θέση ψηλότερα από την Ελλάδα, στην 29η.

Israel is still #1 in top 40 Covid-19 Safety Countries Ranking#coronavirus #covid19 https://t.co/sAJk5xry1b