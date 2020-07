Επτά νεογέννητα μωρά πέθαναν μέσα σε ένα βράδυ στο Κεντρικό Νοσοκομείο Χαράρε στη Ζιμπάμπουε τη Δευτέρα εξαιτίας της έλλειψης προσωπικού και καθυστέρησης της επείγουσας θεραπείας, όπως επιβεβαίωσαν δύο γιατροί στο BBC.

Οι νοσοκόμες απεργούν λόγω έλλειψης προστατευτικού εξοπλισμού (PPE) και οι θάλαμοι γεννήσεων κατέρρευσαν.

Out of 8 pregnant women, only one went home smiling. (Today, Harare Hospital)



That 0/10 in red means NO LIFE (1st frame) and those green clothes are covering dead bodies of new born babies.



All this is AVOIDABLE but our leaders have chosen to LOOT.

Please! pic.twitter.com/PuCVVGFm3h