Στα μέσα του 2018, ένας καταδικασμένος έμπορος ναρκωτικών συναντήθηκε με πράκτορες του FBI από το Σαν Ντιέγκο για να προσφέρει, σε αντάλλαγμα για τη μείωση της ποινής του, την πρόσβαση στις κρυπτογραφημένες συνομιλίες ενός τεράστιου δικτύου του διεθνούς οργανωμένου εγκλήματος.

Ετσι ξεκίνησε η επιχείρηση Trojan Shield (Τρωική Ασπίδα) με την συμμετοχή 9.000 αστυνομικών, από 17 χώρες, που περιέλαβε την καταγραφή 27 εκατομμυρίων μηνυμάτων από 12.000 τηλεφωνικές συσκευές σε 100 χώρες για τον εντοπισμό των δραστηριοτήτων περισσότερων των 300 ομάδων του οργανωμένου εγκλήματος.

Μέχρι σήμερα, έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 800 συλλήψεις και έχουν κατασχεθεί περισσότεροι από 8 τόνοι κοκαΐνης, 22 τόνοι κάνναβης, δύο τόνοι συνθετικών ναρκωτικών, 250 όπλα, 55 πολυτελή αυτοκίνητα και περισσότερα από 48 εκατομμύρια σε χαρτονομίσματα και κρυπτονομίσματα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Europol, ενώ αναμένονται περισσότερες συλλήψεις και κατασχέσεις.

Σύμφωνα με δικαστικό έγγραφο - την κατάθεση ενός ειδικού πράκτορα του FBI που πρωτοδημοσιεύθηκε από το Vice News -, «εμπιστευτική πηγή», δηλαδή ο έμπορος ναρκωτικών, είχε δημιουργήσει μία τηλεφωνική συσκευή που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από εγκληματίες σε όλον τον κόσμο χωρίς να εντοπισθεί από την αστυνομία. Περιείχε μία εφαρμογή που ονομάσθηκε ANOM που δημιουργούσε ένα κρυπτογραφημένο δίκτυο επικοινωνιών κινητής τηλεφωνίας.

Για τουλάχιστον μία δεκαετία οι συμμορίες του οργανωμένου εγκλήματος χρησιμοποιούσαν το δίκτυο για να οργανώνουν την διακίνηση ναρκωτικών, χτυπήματα κατά αντιπάλων, επιχειρήσεις ξεπλύματος βρώμικου χρήματος χωρίς να εντοπίζονται. Ενα από τα ατού των τηλεφωνικών συσκευών που εντάσσονταν στο δίκτυο ήταν ότι το περιεχόμενό τους μπορούσε να σβηστεί εξ αποστάσεως σε περίπτωση που έπεφτε σε λάθος χέρια. Το FBI διείσδυσε με τις δικές του συσκευές στο δίκτυο.

🚨Operation Trojan Shield delivers a major blow to organised crime worldwide 🚨#Europol supported 🇺🇸 @FBISanDiego @DEAHQ 🇳🇱 @Politie 🇸🇪 @Polisen_Sverige 🇦🇺 @AusFedPolice



🌏+16 countries involved in this international, multi-agency effort: https://t.co/HApkAkr4V3 #TrojanShield pic.twitter.com/hE20AFPcox