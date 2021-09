Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και ένας άλλος τραυματίστηκε σε επίθεση στο Άλμελο της Ολλανδίας το πρωί της Παρασκευής. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο τραυματίας είναι ο ύποπτος ο οποίος συνελήφθη, αν και δεν ήταν άμεσα σαφές εάν είναι ο δράστης των επιθέσεων.

Βίντεο δείχνουν έναν άνδρα να κραδαίνει μια βαλλιστρίδα από ένα μπαλκόνι, και την αστυνομία να ανοίγει πυρ εναντίον του. Τα θύματα εντοπίστηκαν σε εσωτερικό σπιτιού.

Έως στιγμής, οι ολλανδικές αρχές δε θεωρούν το περιστατικό ως ύποπτο για τρομοκρατία, ενώ η κατάσταση φαίνεται ότι είναι πλέον υπό έλεγχο.

🚨🇳🇱#Netherlands stabbing:

Two dead in 'crossbow attack' as Dutch police 'fire shots' at suspect in #Almelo. pic.twitter.com/pVHVKiKf1B