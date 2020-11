Σε κατάσταση συναγερμού παραμένει η Βιέννη μετά τις σχεδόν ταυτόχρονες ένοπλες επιθέσεις σε έξι διαφορετικά σημεία στην καρδιά της πόλης. Σύμφωνα με την αστυνομία, όλα τα σημεία ήταν πολύ κοντά στον δρόμο όπου βρίσκεται η κεντρική συναγωγή.

Τρεις είναι οι νεκροί ανάμεσά τους ο ένας δράστης και πολύ οι τραυματίες. Σύμφωνα με τις αρχές τουλάχιστον ένας από τους υπόπτους διαφεύγει τη σύλληψη.

Αυστριακά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι κατά τη διάρκεια των χθεσινών επιθέσεων, έχασε τη ζωή του ένας διερχόμενος πολίτης, ενώ νεκρός είναι και ένας από τους βαριά οπλισμένους δράστες. Λίγες ώρες αργότερα, μία γυναίκα υπέκυψε στα τραύματα που υπέστη κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

#BREAKING: Terrorist attack ongoing in the Austrian capital of Vienna. A local synagogue attacked by a shooter reportedly. One dead in the firing as per initial details. Police in Vienna is responding to the situation. Security Operation underway. pic.twitter.com/lBQptYGYXP