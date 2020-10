Έμμεση επίθεση στην Τουρκία εξαπέλυσε η Ρωσία με μια ανάρτηση στο twitter από τον επίσημο λογαριασμό της κυβέρνησης βάζοντας επί της ουσίας φρένο στα σχέδια του Ερντογάν.

Όπως αναφέρει το tweet «πριν από 193 χρόνια, η συνδυασμένη μοίρα Ρωσίας, Μεγάλης Βρετανίας και Γαλλίας νίκησε τον τουρκο-αιγυπτιακό στόλο στον Κόλπο του Ναβαρίνο. Ο θρίαμβος του συμμαχικού στόλου έγινε μια από τις προϋποθέσεις για την ανεξαρτησία της Ελλάδας».

Συνοδεύει δε το κείμενο με ένα βίντεο από τη ναυμαχία του Ναβαρίνο που δείχνει τα τουρκικά πλοία να φλέγονται.

⚔⛵ 193 years ago, the combined squadron of Russia, Great Britain and France defeated the Turkish-Egyptian fleet in the Bay of Navarino. The triumph of the allied fleet became one of the prerequisites for Greece's independence.



