Ο 24χρονος Σομαλός που επιτέθηκε νωρίτερα απόψε εναντίον περαστικών στο κέντρο του Βίρτσμπουργκ, σκοτώνοντας τρία άτομα και τραυματίζοντας άλλα έξι, ήταν ήδη σεσημασμένος από τις αρχές, ενώ είχε υποχρεωθεί να νοσηλευθεί και σε ψυχιατρική κλινική.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Bild, ο νεαρός άνδρας είχε νωρίς το απόγευμα επισκεφθεί πολυκατάστημα της περιοχής, ζητώντας να αγοράσει μαχαίρι.

Όπως δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών της Βαυαρίας Γιοάχιμ Χέρμαν, τον δράστη καταδίωξαν περίπου δεκαπέντε περαστικοί, οι οποίοι του επιτέθηκαν με καρέκλες από παρακείμενο εστιατόριο, με ομπρέλες, ακόμη και με τα σακίδιά τους. Ο 24χρονος τελικά ακινητοποιήθηκε από αστυνομικούς, οι οποίοι τον πυροβόλησαν και τον τραυμάτισαν στο πόδι. Σύμφωνα με τον κ. Χέρμαν, μεταξύ των τραυματιών βρίσκεται και ένα νεαρό αγόρι του οποίου ο πατέρας βρήκε τραγικό θάνατο από το μαχαίρι του δράστη, που, όπως αναφέρουν αυτόπτες μάρτυρες, βρισκόταν σε κατάσταση αμόκ.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες ανεπίσημο βίντεο που δείχνει έναν άνδρα χωρίς παπούτσια να κραδαίνει ένα μεγάλο μαχαίρι και να απειλεί περαστικούς, ενώ κάποιοι άλλοι προσπαθούν να τον σταματήσουν. Η Αστυνομία πάντως ζήτησε από τους πολίτες να μην αναρτούν μαγνητοσκοπημένο υλικό από την επίθεση και να σεβαστούν την ιδιωτική σφαίρα των θυμάτων. Εκτιμά πάντως ότι έδρασε μόνος, χωρίς συνεργό.

