Την επιστολή εξασφάλισε η δημοσιογράφος του καναλιού FOX, Trish Regan ενώ ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε την αυθεντικότητα σε πολλούς δημοσιογράφους, αναφέρει ο Guardian.

«Δεν θέλετε να είστε υπεύθυνος για τον σφαγιασμό χιλιάδων ανθρώπων κι εγώ δεν θέλω να είμαι υπεύθυνος για την καταστροφή της τουρκικής οικονομίας – Και θα το κάνω», αναφέρει μεταξύ άλλων ο Τραμπ απευθυνόμενος στον Ερντογάν

Όλα όσα αναγράφονται στην επιστολή, δείχνουν την τρικυμιώδη κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο Αμερικανός πρόεδρος.

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει η Trish Regan, δημοσιογράφος και παρουσιάστρια του Fox Business Network, με ανάρτησή της στο Twitter, πήρε στα χέρια της την επιστολή αυτή που φέρεται να έστειλε στις 9 Οκτωβρίου του 2019 ο Αμερικανός πρόεδρος στον τούρκο ομόλογό του.

Ο Λευκός Οίκος φέρεται να επιβεβαιώνει την αυθεντικότητα της επιστολής σε πολλούς ρεπόρτερ, σύμφωνα με τον Guardian.

Εξάλλου, ο Τραμπ αναφέρθηκε σε αυτή νωρίτερα την Τετάρτη, όταν ερωτήθηκε για το αν αποτέλεσε έκπληξη για εκείνον η απόφαση του Ερντογάν να εισβάλει στη Συρία.

Η επιστολή Τραμπ στον Ερντογάν:

«Αγαπητέ κύριε πρόεδρε:

EXCLUSIVE: I have obtained a copy of ⁦@realDonaldTrump⁩’s letter to #Erdogan. ⁦@POTUS⁩ warns him to not “be a tough guy! Don’t be a fool!” Says he could destroy Turkey’s economy if #Syria is not resolved in a humane way. Details tonight at 8pm #TrishRegan #FoxBusiness pic.twitter.com/9BoSGlbRyt