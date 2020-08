Την ανησυχία τους για τις κλιμακούμενες απειλές και την επιθετική ρητορική του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο Αιγαίο και στην ανατολική Μεσόγειο, εκφράζουν με επιστολή τους προς το περιοδικό Times, 25 προσωπικότητες της πολιτικής, των γραμμάτων και των τεχνών της Βρετανίας, μεταξύ των οποίων ο σπουδαίος ηθοποιός Στίβεν Φράι, η βραβευμένη συγγραφέας Βικτόρια Χίσλοπ (Το Νησί), ο καθηγητής ελληνικών σπουδών Κέβιν Φέδερστοουν και ο πρώην πρέσβης του Ηνωμένου Βασιλείου Τζον Κίτμερ.

Στην επιστολή τους οι "25", τονίζουν ότι η άρνηση της Τουρκίας να προσυπογράψει τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας του ΟΗΕ συνιστά εσκεμμένη απόπειρα να στερήσει δικαιώματα από νησιωτικά κράτη ενώ επισημαίνουν ότι η στάση του Ερντογάν προκαλεί ένταση στην περιοχή, τη στιγμή που ο σεβασμός στο διεθνές δίκαιο και στη Σύμβαση αποτελεί μονόδρομο για τη σταθερότητα στην περιοχή.

Παράλληλα, καλούν τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, περιλαμβανομένης της βρετανικής, να στηρίξουν την Ελλάδα και την Κύπρο, χαρακτηρίζουν ακατάλληλη στην προκειμένη περίπτωση την πολιτική ίσων αποστάσεων και ζητούν από τα μέλη του NATO να καταστήσουν σαφές πως οι προκλήσεις της Άγκυρας δεν είναι αποδεκτές.



Η επιστολή αναλυτικά



«Κύριε, και εμείς ανησυχούμε βαθιά για την κλιμάκωση της ρητορικής και της απειλής του Προέδρου Ερντογάν στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Οι θετικές εξελίξεις στην ενέργεια είναι μια ευκαιρία για οικοδόμηση πιο παραγωγικών και σταθερών περιφερειακών σχέσεων, αλλά απαιτούν από όλα τα μέρη να συμμορφωθούν με το διεθνές δίκαιο. Άλλες περιφερειακές κυβερνήσεις έχουν δείξει την προθυμία τους να διαπραγματευτούν στο πλαίσιο που ορίζεται από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (Unclos).



»Η άρνηση της τουρκικής κυβέρνησης να αποδεχθεί τη σύμβαση αποτελεί εμπόδιο - μια εσκεμμένη προσπάθεια της Άγκυρας να στερήσει στα νησιωτικά κράτη και τα κράτη με νησιωτικά συμφέροντα τα δικαιώματά τους σύμφωνα με το εθιμικό διεθνές δίκαιο. Η πολιτική του κ. Ερντογάν προωθεί την περιφερειακή ένταση.

»Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, συμπεριλαμβανομένης της Βρετανίας, πρέπει να δώσουν ένα σαφές μήνυμα υποστήριξης σε κράτη όπως η Ελλάδα και η Κύπρος που τηρούν πολυμερείς κανόνες. Οι σύμμαχοι της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ πρέπει να είναι ξεκάθαροι ότι οι προκλήσεις της Άγκυρας δεν είναι αποδεκτές. Μια πολιτική ισορροπίας μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας σε αυτό το θέμα είναι ακατάλληλη. Ο μόνος εφικτός τρόπος για να μειωθεί η ένταση και να επιτευχθεί σταθερότητα είναι μέσω του σεβασμού της Unclos και των διαδικασιών του διεθνούς δικαίου».



Την επιστολή υπογράφουν οι:

Kevin Featherstone, καθηγητής σύγχρονων ελληνικών σπουδών, London School of EconomicsJohn Kittmer, πρώην πρεσβευτής της Βρετανίας στην ΕλλάδαAlberto Costa, βουλευτής, πρόεδρος της διακομματικής κοινοβουλευτικής ομάδας για την Ελλάδα Denis MacShane, πρώην υπουργός αρμόδιος για ευρωπαϊκά θέματαΛόρδος Wallace of Saltaire, εκπρόσωπος των Φιλελεύθερων ΔημοκρατώνRoderick Beaton, επίτιμος καθηγητής στην έδρα Κοραή, King’s College LondonΝτέιμ Averil CameronPaul Cartledge, επίτιμος καθηγητής ελληνικού πολιτισμού, University of CambridgeΚαθηγητής Richard CloggLouis de Bernières, συγγραφέαςPeter Frankopan, καθηγητής παγκόσμιας ιστορίας, University of OxfordStephen FryTimothy Garton Ash, καθηγητής Ευρωπαϊκών Σπουδών, University of OxfordCharles Grant, διευθυντής, Centre for European ReformDavid Harsent, συγγραφέας, αντεπιστέλλον μέλος της Εταιρείας Ελλήνων ΣυγγραφέωνJudith Herrin, επίτιμη καθηγήτρια, King’s College LondonVictoria Hislop, συγγραφέας, επίτιμη πολίτης της ΕλλάδαςDavid Holton, επίτιμος καθηγητής σύγχρονης ελληνικής, University of CambridgeWill Hutton, διευθυντής του Hertford College της ΟξφόρδηςMichael G Jacobides, καθηγητής επιχειρηματικότητας και καινοτομίας, London Business SchoolPeter Mackridge, επίτιμος καθηγητής σύγχρονης ελληνικής, University of OxfordSean O’Brien, καθηγητής δημιουργικής γραφής, Newcastle UniversityRuth Padel, καθηγήτρια ποίησης, King’s College LondonGonda Van Steen, καθηγήτρια στην έδρα Κοραή, King’s College LondonSofka Zinovieff, συγγραφέας

Πηγή: skai.gr