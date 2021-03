Σε συμφωνία με την BioNTech-Pfizer για την προμήθεια τεσσάρων εκατομμυρίων ακόμη δόσεων εμβολίων COVID-19 για τα κράτη μέλη τις επόμενες δύο εβδομάδες κατέληξε σήμερα η Κομισιόν.

Όπως ανακοίνωσε η Πρόεδρος Ursula von der Leyen σε ομάδα δημοσιογράφων στις Βρυξέλλες, "για την αντιμετώπιση των επιθετικών μεταλλάξεων του ιού και για τη βελτίωση της κατάστασης στα σημεία έντασης/ συγκέντρωσης του ιού, απαιτείται γρήγορη και αποφασιστική δράση. Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω σήμερα μια συμφωνία με την BioNTech-Pfizer, η οποία θα προσφέρει στα κράτη μέλη να διαθέσουν συνολικά τέσσερα εκατομμύρια δόσεις εμβολίων πριν από το τέλος Μαρτίου, οι οποίες θα παρασχεθούν επιπλέον των προγραμματισμένων δόσεων".

We have reached an agreement with BioNTech-Pfizer for the supply of four million more doses of COVID-19 vaccines for EU countries in the next two weeks.



This will help tackle coronavirus hotspots and facilitate free border movement. #StrongerTogether