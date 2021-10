Ένα αγόρι έκλεψε σήμερα την παράσταση στη διάρκεια της εβδομαδιαίας γενικής ακρόασης του Πάπα Φραγκίσκου στο Βατικανό, εξασφαλίζοντας μια θέση στα δεξιά του και ένα λευκό παπικό καπέλο ως ανταμοιβή για την επιμονή του αφού ανέβηκε πάνω στη σκηνή.

Το αγόρι, για το οποίο ο Φραγκίσκος είπε αργότερα ότι έχει έναν ιατρικό "περιορισμό", φορούσε μάσκα και αθλητική φόρμα και έμοιαζε να είναι περίπου δέκα ετών.

Πλησίασε τον Πάπα κατά την έναρξη της ακρόασης στη μεγάλη αίθουσα Παύλος ΣΤ' χωρίς να προκαλέσει συναγερμό στους αξιωματούχους ασφαλείας, που δεν προσπάθησαν να τον σταματήσουν.

A little boy approached Pope Francis at the General Audience this morning, the Pope remarking that the freedom and spontaneity of the child is a lesson to us all; “As Jesus said if we do not become like little children we will not enter the Kingdom of Heaven” pic.twitter.com/Cg8K3jVAC3