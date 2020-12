Στην πρόθεσή του να ασκήσει βέτο στο νομοσχέδιο για τον αμυντικό προϋπολογισμό (NDAA) των ΗΠΑ του 2021, ύψους 741 εκατ. δολαριών το οποίο μεταξύ άλλων προβλέπει και κυρώσεις κατά της Τουρκίας για την αγορά των S-400 επιμένει ο Τραμπ.

Σε νέο του tweet ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΝΙΚΗΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΥΝΑ ΕΙΝΑΙ Η ΚΙΝΑ!. ΘΑ ΑΣΚΗΣΩ ΒΕΤΟ:.».

THE BIGGEST WINNER OF OUR NEW DEFENSE BILL IS CHINA!. I WILL VETO!