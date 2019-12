Τις συντεταγμένες για την υφαλοκρηπίδα, όπως περιγράφονται στο παράνομο μνημόνιο Τουρκίας - Λιβύης κατέθεσε στον ΟΗΕ η Άγκυρα σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ.

Υπενθυμίζεται ότι το μνημόνιο, παραβιάζοντας την ελληνική ΑΟΖ, περιέχει 18 συντεταγμένες εκ μέρους της Τουρκίας και 18 εκ μέρους της Λιβυής καθώς και αναλυτικούς χάρτες. Πριν από λίγες ημέρες, ο αναπληρωτής διευθυντής Ναυτιλίας και Αεροπορίας του τουρκικού ΥΠΕΞ, Τσαγάταϊ Ερτσίγες, ενημερώνοντας την κοινοβουλευτική επιτροπή εξωτερικών της τουρκικής εθνοσυνέλευσης, ανέφερε ότι με την υπογραφή του μνημονίου έχουν καθορίσει την υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΖ μεταξύ των δύο χωρών με μια γραμμή 18,6 θαλάσσιων μιλίων.

Anadolu: Η Τουρκία κατέθεσε στον ΟΗΕ αίτηση για την καταχώρηση της συμφωνίας με τη Λιβύη

Αίτηση στον ΟΗΕ για την καταχώρηση του μνημονίου με Λιβύη για τα θαλάσσια σύνορα, κατέθεσε στον ΟΗΕ η Τουρκία, όπως μεταδίδει το Anadolu, επικαλούμενο διπλωματικές πηγές που δεν κατονομάζονται. Το ίδιο τηλεγράφημα αναφέρει ότι το μνημόνιο Τουρκίας Λιβύης, υπεγράφη στις 27 Νοεμβρίου και εγκρίθηκε από την τουρκική βουλή στις 5 Δεκεμβρίου.

«Τέθηκε σε ισχύ στις 8 Δεκεμβρίου αφού και οι δύο χώρες το δημοσίευσαν (το μνημόνιο) στις επίσημες εφημερίδες των κυβερνήσεών τους», αναφέρει το Anadolu.

