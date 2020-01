Δύο ημέρες πριν από το Brexit, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επικύρωσε σήμερα με συντριπτική πλειοψηφία τη Συνθήκη Αποχώρησης της Βρετανίας από την ΕΕ και αποχαιρέτισε, σε φορτισμένο συγκινησιακά κλίμα, τους Βρετανούς βουλευτές.

Έπειτα από μια συνεδρίαση, κατά τη διάρκεια της οποίας πολλοί ομιλητές δεν μπόρεσαν να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους, οι ευρωβουλευτές έδωσαν το πράσινο φως στη συμφωνία για το Brexit με 621 ψήφους υπέρ, 49 κατά και 13 αποχές. Πρόκειται για το τελευταίο σημαντικό βήμα πριν από την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ στο τέλος της εβδομάδας, τρεισήμισι χρόνια μετά το δημοψήφισμα για το Brexit στη Βρετανία.

Αμέσως μετά την ψηφοφορία, που επισφράγισε την αποχώρηση των Βρετανών ευρωβουλευτών, πολλοί βουλευτές ένωσαν τα χέρια τους και τραγούδησαν το σκωτσέζικο τραγούδι Auld Lang Syne, ενώ ορισμένοι φορούσαν κασκόλ με τα χρώματα των σημαιών της Βρετανίας και της ΕΕ.

«Θα μας λείψετε» διαβεβαίωσε πριν από την ψηφοφορία η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

