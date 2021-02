Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός



Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τούρκο ομόλογό του Μεβλούτ Τσαβούσογλου είχε την Τετάρτη, παραμονή του ταξιδιού του στην Κύπρο, ο Υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας Ντόμινικ Ράαμπ.

Όπως ανέφερε ο ίδιος στο λογαριασμό του στο Twitter, η επικοινωνία έγινε ενόψει των άτυπων συνομιλιών για το Κυπριακό υπό τα Ηνωμένα Έθνη.

«Ξανατόνισα την ανάγκη όλες οι πλευρές να είναι ευέλικτες», πρόσθεσε ο κ. Ράαμπ, που σημείωσε επίσης ότι η συνεργασία Ηνωμένου Βασιλείου και Τουρκίας εξακολουθεί να είναι ισχυρή.

Κατά την επίσκεψή του στην Κύπρο την Πέμπτη ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών θα συζητήσει για τις προοπτικές της άτυπης πενταμερούς συν τα Ηνωμένα Έθνη που δρομολογεί ο ΓΓ των Ηνωμένων Εθνών με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη με τον ομόλογό του Νίκο Χριστοδουλίδη, τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Ερσίν Τατάρ και την Ειδική Αντιπρόσωπο του ΓΓ των ΗΕ Ελίζαμπεθ Σπέχαρ.

Υπενθυμίζεται ότι την Τρίτη υποδέχθηκε στο Λονδίνο τον Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας Νίκο Δένδια με το Κυπριακό να είναι ψηλά στην ατζέντα.

The 🇬🇧 and 🇹🇷 partnership is as strong as ever. Ahead of informal UN talks on #Cyprus, today I spoke to Turkish Foreign Minister @MevlutCavusoglu and reinforced the need for all sides to be flexible.